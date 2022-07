Fly-in op vliegveld Moorsele is schot in de roos: duizenden bezoekers vergaapt zich aan uitgebreide collectie vliegtuigen

WERVIK Gapers Namiddag­show met Wendy Van Wanten uitver­kocht

In de aanloop naar de Gapersfeesten op zaterdag 9 juli is er vooraf ook weer heel wat te beleven. Na twee jaar niet door corona wordt het weer een vierdaagse, met op woensdag 6 juli in de feesttent op de Sint-Denijsplaats Dag van de Jeugd

