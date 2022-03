Flanders Aviation Society vzw is derde laureaat Cultuurprijs

Een zevenkoppige jury onder aanvoering van voorzitter van de Culturele Raad Pierre Vander Stichele, boog zich over de kandidaturen en besliste uiteindelijk de Cultuurprijs 2022 toe te kennen aan Flanders Aviation Society. De vereniging is vooral bekend van het FAS luchtvaartmuseum. “Het enige museum in Wevelgem dat een bovenlokale uitstraling heeft”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V). “De jury is onder de indruk van het enthousiasme, de gastvrijheid en huiselijkheid van de leden, maar heeft ook oog voor het professionalisme binnen de vereniging. Dat komt vooral tot zijn recht tijdens de activiteiten het in verzorgde tijdschrift.”