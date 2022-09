Fietser en bromfietser botsen: één gewonde

Kortrijk BLIKVANGER: Liquid­floors legt naadloze vloeren in futuris­tisch gebouw Salmon Eye in Noorwegen

In het Hardangerfjord bij Rosendal in Noorwegen is afgelopen weekend het in het oog springende gebouw Salmon Eye geopend. Wat ook in het oog springt, is dat er voor de naadloze vloeren voor het Kortrijkse Liquidfloors is gekozen. Liquidfloors is de Belgische marktleider in haar niche.

8 september