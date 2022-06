Fietser (20) in levensgevaar na aanrijding met auto van oudere man

De botsing deed zich voor rond 16.30 uur langs de Beekstraat in Gullegem. De jongeman kwam met zijn fiets uit een paadje gereden. Een 80-jarige man uit Kortrijk die daar net op dat moment passeerde met zijn wagen, was verrast door de plots opduikende fietser. Thomas D. werd gegrepen en kwam eerst op de motorkap en vervolgens tegen de voorruit van de wagen terecht. Hij werd een 15-tal meter meegesleurd. De automobilist op leeftijd bleef ongedeerd, de jonge fietser was bij bewustzijn en leek eerst alleen maar zwaargewond. Later, toen D. al in het ziekenhuis was, verergerde zijn toestand en raakte hij in levensgevaar. Daarom stelde het parket alsnog een verkeersdeskundige aan. Hij deed in de Beekstraat een reconstructie van het ongeval. De omgeving was daarom enkele uren plaatselijk afgesloten.