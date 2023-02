Familie radeloos, vijf maanden nadat vriendinnen Jessy en Wibe stierven in Rome: “Zit die aanrijder eigenlijk nog in de cel?

Een zwembad net te duur? Dan bouw je het toch gewoon zelf... “Zelfs iemand met twee linkerhan­den kan dit dankzij ons tot een goed einde brengen”

Droom je van een zwembad in je tuin, maar is het prijskaartje net iets te hoog gegrepen? Dan kan het ‘zelfbouwpakket’ van Poolboy misschien een oplossing zijn. De Kortrijkse zwembadwinkel ontwikkelde een platform dat je begeleidt om alle benodigdheden uit te kiezen. Daarna kan je via instructievideo’s aan de slag. “Wie erin slaagt om een kast in elkaar te steken, kan ook onze zwembaden installeren”, zegt Jason Gregoire.