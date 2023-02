Familie radeloos, vijf maanden nadat vriendinnen Jessy en Wibe stierven in Rome: “Het blijft oorverdovend stil”

KOERS gratis te bezoeken tijdens GP Monseré en Dwars door Vlaanderen

Het Belgisch seizoen is afgelopen weekend afgetrapt, en ook wielerstad Roeselare maakt zich op voor de komst van het internationale peloton. Komend weekend, op zondag5 maart, is de stad alvast de aankomstplaats van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en op woensdag 29 maart weerklinkt op he Stationsplein het startschot van Dwars Door Vlaanderen. Op beide Roeselaarse wielerhoogdagen is KOERS. Museum van de Wielersport, gratis te bezoeken. Dit telkens van 10 tot 17 uur. Je vindt het museum aan het Polenplein.