Extra ruimte vrijgemaakt in de Vlindersteen voor alle Wevelgemse sterrenkindjes

De gemeente Wevelgem doet een oproep aan alle ouders van sterrenkindjes om zich in te schrijven voor een plaatsje op de Vlindersteen zodat alle Wevelgemse sterrenkindjes een plaatsje hebben tijdens het koestermoment op zaterdag 10 december. De drie Vlindertuinen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn ongeveer een jaar in gebruik. Deze Vlindertuinen zijn er voor sterrenkindjes. Dat zijn kindjes die de zwangerschap niet overleven of één jaar na de geboorte al kwamen te overlijden. “Omdat het reglement pas in voege ging op 13 december 2021, konden ouders met een sterrenkind pas daarna een laatste rustplaats krijgen in de Vlindertuin”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V). “Maar we willen geen enkele ouder in de kou laten staan en bieden een oplossing voor ouders die hun kindje verloren voor de ingebruikname van de Vlindertuinen.” De gemeente doet nu via verschillende kanalen een eenmalige oproep naar de Wevelgemse ouders van sterrenkindjes die een blijvende herdenking wensen. “We houden daarom ook een koestermoment op de vooravond van Wereldlichtjesdag, op zaterdag 10 december. Op dat moment kunnen ouders een boodschap, briefje, foto, beertje of nog iets anders achterlaten in de Vlindersteen.”