Extra bewakingssubsidie voor fuiven in Wevelgem: “Vermijden dat organisatoren besparen op beveiliging”

“Onze jeugdraad en de organisatoren van fuiven stelden vast dat de kostprijs voor professionele bewaking op fuiven niet meer in verhouding was met de werkelijke kost”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V). “De kost voor bewaking in de Porseleinhallen kan oplopen tot meer dan 2 000 euro.” Er was een maximumtoelage vanuit de gemeente van 300 euro per fuif voor de inzet van bewaking. “Dat bedrag trekken we nu op naar 400 euro. Daarbovenop komt er nog eens 50 euro per ingezette bewakingsagent, waardoor de grootte van de fuif in rekening wordt gebracht. De subsidie mag echter nooit meer dan de helft bedragen van de totale kost voor bewaking. We doen dit vooral omdat we willen vermijden dat organisatoren zouden besparen op veiligheid bij fuiven.”