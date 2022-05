Evi Hanssen geeft eerste interactieve sessie over haar boek ‘Sinds ik niet meer drink’

CC Guldenberg krijgt de primeur van een reeks interactieve sessies van Evi Hansen over haar boek Sinds ik niet meer drink. “Ik ben heel benieuwd of de mensen die komen luisteren zich ook effectief gaan herkennen in wat ik met hen deel en hoe ik een leven zonder alcohol ervaar”, vertelt Evi. “Voor mij was en is het iets unieks, waarover ik graag nog eens wil vertellen en dan is zo’n ontmoeting een mooie kans. Ik ga zeker polsen of er nog mensen in de zaal zitten die herkennen wat ik vertel of die hetzelfde hebben meegemaakt.”