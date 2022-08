Enkele maanden geleden nog waterpret, nu sterven vissen door droogte in vijver

“Het is echt intriest om te zien”, vertelt buurtbewoner Lorenzo Ongena (62). “Ik kom elke dag drie tot vier keer kijken. De vissen snakten hier al een tijdje naar water, maar dat komt maar niet.” De gemeente kwam ondertussen al drie keer ter plaatse en viste samen met heel wat buurtbewoners vissen uit de vijver die langzaam maar zeker volledig droog komt te staan. “De bezorgdheid van de buurt om de vissen is terecht”, zegt schepen van Dierenwelzijn Stijn Tant (CD&V). “Daarom zijn we met onze diensten al zo’n drie keer ter plaatse geweest om ze eruit te halen. Die vissen hebben we dan opnieuw vrijgelaten in bijvoorbeeld de Heulebeek.”

“Oplossingen op korte en lange termijn”

“Ik weet niet of de droogte het enige probleem is met deze vijver. De vijver die hier voor de vernieuwingen lag, is nooit droog komen te staan. En we hebben ook warme zomers gekend. Bij de aanleg van deze vijver hebben ze de vissen van de vorige vijver via een geul laten overzwemmen in deze. Maar volgens mij is deze vijver niet diep genoeg. De tuinaannemer die het onderhoud doet, zag het probleem ook en goot er op eigen initiatief enkele keren erg veel water bij. Je zag de vissen toen letterlijk naar het verse water komen snakken naar zuurstof.”

Oplossing niet eenvoudig

Volgens schepen van Leefmilieu en Dierenwelzijn is een oplossing vinden niet zo eenvoudig. “Mensen zeggen al snel, giet er snel veel water bij”, zegt de schepen. “Maar dit is een zogenaamde wadi en vangt regenwater op. Maar dat water sijpelt ook door in de grond. Dit is eigenlijk ook helemaal geen visvijver. Blijkbaar zijn er mensen die er wel heel wat vissen hebben ingegooid, want we hebben zelfs grote kois uit het water gevist. Niettemin staan we met de langdurige droogte voor een nieuw probleem dat zich niet alleen hier in Wevelgem stelt, maar overal. We bekijken wel of we het water dat wordt opgepompt tijdens de werken in de nabijgelegen Warandestraat kunnen gebruiken om de vijver te vullen. Dat is nog niet zeker, maar we bekijken of dat mogelijk is. Dat zou ook maar éénmalig kunnen gebeuren.”