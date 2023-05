Ellende tijdens de avondspits door ongeval op E403 in Wevelgem: twee slachtoffers naar ziekenhuis

Het dagelijkse bumperen op de E17 in Aalbeke voor wie naar de E403 wil in de richting van Brugge kreeg dinsdag een flink verlengstuk door een ongeval op de snelweg in Wevelgem. Daar botsten drie voertuigen, slechts één rijstrook was nog vrij.