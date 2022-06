Elisah Vandaele leest voor uit favoriete boeken

“Elisah was lange tijd een bekend gezicht van muziekclub Wilde Westen in Kortrijk en ze is sinds kort actief in Viernulvier in Gent”, aldus de Wevelgemse bib. “Haar jeugd beleefde ze in Wevelgem, onder andere in de plaatselijke bib. Op 30 juni tip ze haar favoriete boeken, want ze is naast een rockgirl een echte boekenwurm.” Elisah komt op donderdag 30 juni om 20.15 uur naar de bib van Wevelgem, Vanackerstraat 20. Inkom kost 5 euro of 12 Uitpaspunten. Tickets via CC Wevelgem, 056/43.34.95 of cultuurcentrum@wevelgem.be. Online via www.wevelgem.be/webshop.