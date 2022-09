Elf jaar na moord op Caroline (42) riskeren speurders vervolging wegens valsheid in geschrifte: “Hun tunnelvisie werd op die manier nóg kracht bijgezet”

Kortrijk Nederlan­der bedreigt agenten na verwijde­ring uit café in ’t straatje: “Zal jullie liquideren met kalasjnik­ov met 10 kogels.”

Een 26-jarige Nederlander uit Kortrijk die in ’t straatje in Kortrijk, de gekende uitgaansbuurt, uit café De Geverfde Vogel was gezet, misdroeg zich nadien tegen enkele agenten. Daarom stond hij woensdag voor de rechter in Kortrijk terecht. Hij dreigde er mee de agenten met een kalasjnikov met 10 kogels te zullen vermoorden.

