Elektrische fietspomp op site Sportspoor

Naast de site Sportspoor kan je op nog verschillende andere plaatsen de banden van je fiets oppompen met een elektrische fietspomp. Dat kan aan de sporthal in de Vanackerestraat, aan de Zwemkom in de Menenstraat, aan de overdekte fietsenstalling van het station en aan de jeugdlokalen in de Deken Jonckheerestraat in Wevelgem, aan de sporthal in de Peperstraat in Gullegem en aan OC De Stekke in Moorsele.