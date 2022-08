Eet, drink en dans op ‘Feestmiddag’ in OC De Stekke

Wevelgem Maandag starten de werken voor de ontharding van Deken Jonckhee­restraat: “Vanaf dan is de campus voorgoed verkeers­vrij”

Maandag zijn de onthardingswerken in de Deken Jonckheerestraat gestart. De straat maakt plaats voor een groenzone met her en der enkele gebouwen. De nieuwe site werd geïnspireerd door Amerikaanse Universiteitsscampussen. “Het zal wennen worden, daarom sluiten we de straat ook meteen af voor het verkeer”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

