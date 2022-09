Eerste Surplatse verdienstelijk: Margriet eerste artieste op splinternieuw podium

Nadat het bestuur van de jaarlijkse Braderie er na de jubileum- en topeditie van vorig jaar mee ophield, kwam de gemeente dit jaar met een alternatief. Er was te weinig instroom van nieuwe krachten om de Braderie te blijven organiseren en vanuit de handelaars zelf kwam er geen concreet initiatief om de organisatie over te nemen. Om de jaarlijkse traditie niet zomaar verloren te laten gaan, kwam de gemeente deze keer met een alternatief, genaamd Surplatse. In het centrum van Wevelgem was het zondag een gezellige drukte, maar over de koppen lopen zoals vorig jaar zat er niet in. Al moet gezegd, ook al regende het zondag niet, het weer was vorig jaar stukken beter. De parking naast het gemeentehuis liep vanaf 15 uur wel vol voor het optreden van Margriet Hermans. Zij mocht trouwens als eerste optreden op het splinternieuwe podium dat de gemeente heeft aangekondigd. Tot nu moest de gemeente bij gelegenheden altijd een podium huren. Nadien volgden nog optredens van Sasha & Davy en Get Ready!