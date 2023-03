Eerste Safety Battle om aandacht te vragen voor beroep van heftruckchauffeur

“De bedoeling is om deze battle tussen heftruckchauffeurs van verschillende bedrijven in elke provincie te doen”, klinkt het bij A-SAFE. “De eerste battle doen we hier. De bedoeling is om tegen tijd een parcours af te leggen met een elektrische heftruck en erna een basketbal in een net te leggen.”Het doel van deze battle is om extra aandacht te vragen voor veiligheid in de heftrucksector en de mensen achter het beroep in de bloemetjes te zetten. “In 2022 werden meer dan 1.500 ongevallen geregistreerd, wat aantoont hoe belangrijk het is om de veiligheid te verbeteren.”