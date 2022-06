Eerst compleet rouwbuffet gestolen, nu beperken dieven zich in de Gouden Bank niet alleen tot voeding: “Met hamer en beitel kapten ze de kluis uit de muur”

De jongste inbraak dateert van de nacht van zondag op maandag. “De poetsvrouwen geloofden hun ogen niet toen ze hier arriveerden”, vertelt Diederik Hanssens, die samen met Peggy Souffriau de Gouden Bank runt. “Op de bovenverdieping was er een gat geslagen in de deur van de ruimte waar onze medewerkers hun persoonlijke spullen leggen als ze bij ons aan de slag zijn. Beneden was de ravage echter nog van een ander kaliber. In de keuken gaapte een groot gat in de muur, op de plaats waar de kluis was ingemetseld. De wandbekleding was stukgemaakt. Met hamer en beitel was de kluis uit de muur gekapt.”

Druk pinksterweekend

De inbrekers lieten de kluis achter. “Ze namen de tijd om ze hier bij ons open te wrikken”, weet Diederik. “Toevallig zat er veel geld in, na het drukke pinksterweekend. Het was best wel pittig, we mochten veel mensen verwelkomen. Achteraf zijn we niet meer naar de bank geweest met de reçette maar stopten we ze in de kluis. Da’s veilig, denk je dan, maar vandaag weten we helaas beter. Maandag hebben we de hele dag gepoetst, met man en macht. Dinsdag was onze sluitingsdag. Vandaag zijn we weer open. De plaats waar de kluis werd weggehaald, is hermetisch dichtgemaakt, zodat we verder kunnen werken in hygiënische omstandigheden.”

Volledig scherm Diederik Hanssens, uitbater van brasserie Gouden Bank in Gullegem, bij de kluis die door de inbrekers uit de muur werd gekapt en vervolgens ter plaatse opengemaakt. © Hans Verbeke

Zalm en biefstukken

De inbraak komt hard aan. “Ook omdat het de tweede keer is, in acht maanden tijd”, vertelt Diederik. “De eerste keer roofden de daders kleingeld uit spaarpotjes, de kluis bleef toen ongemoeid. Veel groter was toen het nadeel door de diefstal van drank en voedingswaren. Onder meer zalm en biefstukken verdwenen toen, zoals nu. Maar de daders namen ook een compleet buffet mee dat klaarstond voor een rouwmaaltijd. We vermoeden dat de inbraak toen het werk was van een zigeunerbende die zich ophoudt in Noord-Frankrijk. Maar het onderzoek bracht daarover geen duidelijkheid.”

Hamer achtergelaten

Ook nu werd aangifte gedaan en startte de politie een onderzoek. “We hebben hen de hamer meegegeven die de boeven gebruikten om de kluis uit de muur te kappen. Ze lieten die gewoon achter. Om geen sporen te bezoedelen, hebben we de hamer in een plastic zak gedraaid. We maken nu wel snel werk van extra beveiliging. Dat waren we na de eerste inbraak ook al van plan. Maar je weet hoe dat gaat… Je spreekt iemand aan, maar iedereen heeft het druk, wij volgden het zelf iets te weinig op en voor je het weet ben je acht maanden verder. En eerlijk, we hadden nooit gedacht dat het ons nog eens zou overkomen.”

Volledig scherm De inbrekers die toesloegen bij brasserie Gouden Bank in Gullegem, sloegen ook een groot gat in de deur van de ruimte waar de medewerkers hun persoonlijke spullen achterlaten als ze er aan de slag zijn. © RV

Overdekt terras

Diederik en Peggy blijven echter niet bij de pakken zitten. “De aangerichte schade moet hersteld worden, zo snel mogelijk. We zullen steviger deuren plaatsen en zorgen voor nachtverlichting. Maar het is ook niet allemaal slecht nieuws en we blijven positief ingesteld. Werklui zijn net gestart met de eerste fase van de realisatie van ons overdekt en verwarmd terras. Daar kijken wij heel hard naar uit omdat het een leuke meerwaarde wordt voor de klanten”, besluit Diederik.

