Een vergeten potje op het vuur, voor de vierde keer al: “Ooit loopt dit verkeerd af”

Lauwe Jong gezin gealar­meerd voor beginnende kelder­brand, dankzij… hongerige kat

Een gezin met twee kleine kinderen uit de Tuinwijk in Lauwe is hun huiskat enorm dankbaar. “Door haar gedrag merkten we dat er in de kelder iets niet pluis was”, vertelt de bewoner. “Zo konden we op tijd vluchten met onze twee kinderen, de honden en uiteraard de poes.”

15:03