Drie Wevelgemnaars in bekerfinale volley in Antwerps Sportpaleis, gemeente legt supportersbus in

Roeselare Kwart meer kort ziektever­zuim in West-Vlaam­se bedrijven ten opzichte van 2021

De voorbije jaren waren er nooit zoveel zieken op het werk als in 2022. Het kort ziekteverzuim in West-Vlaanderen piekte naar een gemiddelde van zeven dagen per werknemer. Dat is meer dan een volledige dag erbij in vergelijking met de voorbije jaren. In 2022 ging 2,69 procent van de werkdagen verloren aan kortstondig ziekteverzuim, een kwart meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarrapport rond kort ziekteverzuim van hr-dienstenbedrijf Acerta, dat gebaseerd is op de werkelijke cijfers van 35.000 werknemers bij meer dan 3.500 privébedrijven uit West-Vlaanderen.

10:27