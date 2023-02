Drie kandidaten prins carnaval: “Om nog meer volk naar de feesttent te lokken is er nog meer programmatie want onze Orde van de Vlaskapelle bestaat vijftig jaar”

Spiere/Zuid-West-Vlaanderen Boost voor de natuur: leerlingen richten insectenho­tel in De Poel in

Het vijfde leerjaar A van basisschool De Polyglot heeft in picknickzone De Poel aan de Oudenaardseweg in Spiere een nieuw insectenhotel ingericht, in samenwerking met de gemeente Spiere-Helkijn en het Stadlandschap Leie en Schelde. Er zijn nog acht zo’n insectenhotels in Zuid-West-Vlaanderen.

