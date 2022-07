DJ-broers bij finalisten MNM Start To DJ 2022

Wevelgem Yevgueni trapt donderdag eerste van vier donderda­gen Congé in ‘t Park op gang

Donderdag gaat de eerste van vier donderdagen Congé in ‘t Park door in het park van Wevelgem. Congé in t Park is in de plaats gekomen van Palm Parkies dat tot en met 2019 uitpakte met concerten in het park.

5 juli