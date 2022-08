Dit weekend vijfde editie Pétanco: “Door de aangekondigde hitte voorzien we schaduwdoeken”

Pétanco start vrijdag om 17 uur, maar de hoofdbrok is uiteraard zondag. Dan start het evenement al om 9 uur en duurt tot 1 uur ‘s nachts. Verschillende teams nemen het tegen elkaar op in een petanquetornooi. Daarnaast is er de hele dag muziek, randanimatie en is er drank en eten te verkrijgen. “Het is allemaal nog iets beter en verfijnder dan vorig jaar”, zegt Fries Blancke van De Leeuwen die het evenement organiseren. “Mensen die niet deelnemen aan het tornooi zijn uiteraard ook meer dan welkom. Er zal de hele dag door vanalles te beleven zijn, zo komt er bijvoorbeeld ook een goochelaar. Op vlak van muziek is dj Jeroen Delodder de grootste naam. Verder kiezen we vooral voor lokaal talent om de beats op je af te sturen.” Pétanco begon enkele jaren geleden als een klein evenementje op de parking van café ‘t Leeuwke. “Omdat het te groot werd zijn we vorig jaar naar TC Bloemenhof uitgeweken. Die editie was bijzonder geslaagd en dus blijven we ook hier.”