Dit weekend opnieuw Bos! Festival in provinciedomein Bergelen: “Zetten vooral in op beleving”

GullegemIn provinciedomein Bergelen in Gullegem kun je zaterdag terecht voor de vierde editie van Bos! Festival. Headliners zijn Gabriel Rios en Meskerem Mees. Het blijft een gezellig festival in de groene omgeving van Bergelen, al is er nog meer. “Er valt ook geluidskunst te ontdekken die verstopt zit tussen de bomen”, vertelt communicatiemanager Siel Tallieu bij Wilde Westen.

De optredens zijn verspreid over zes podia over het provinciedomein. “Omdat de hoofdacts verspreid zijn, is er niet echt één hoofdpodium”, vertelt communicatiemanager Siel Tallieu bij Wilde Westen. De opbouw van die podia is ondertussen volop bezig. “Er is nog redelijk wat werk, maar we raken wel op tijd klaar. Het weer zal ook ideaal zijn, met veel zon, maar niet te warm.”

Bos! festival vindt plaats in Bergelen. Ook op deze plekjes in Bergelen zal zaterdag van alles te beleven zijn

Beleving

Bos! wil zich meer dan ooit profileren als een belevingsfestival. “Je komt hier eigenlijk een dagje op reis en er is ook muziek. Tussen de podia valt van alles te beleven. Zo zul je geluidskunst kunnen ontdekken die verstopt zit tussen de bomen. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen, ook voor hen is er van alles te beleven. Zo is er een voorleeshoek en een plek waar ze samen met Wildebras een roversdorp in het bos kunnen bouwen. Er zijn ook zes foodtrucks aanwezig. We bieden vooral vegan en veggie gerechten aan, maar we hebben ook pizza en frietjes en falafel. Vlees is er niet.”

Bos! festival vindt plaats in Bergelen.

Duurzaam

Bos! profileert zich ook al langer als een duurzaam festival. “We werken niet met bekers, maar geven de drankjes in de originele verpakking. Pas wanneer je die teruggeeft, kun je een nieuw drankje bestellen. We stimuleren om te carpoolen naar het festival in samenwerking met de Carpool-app mpact. Al kom je natuurlijk het liefst met de fiets. Wie dat doet, krijgt een gratis fietsonderhoud. Zo worden bijvoorbeeld de remmen en de banden gecheckt. Om de natuur en de dieren in het provinciedomein niet te veel te storen, beperken we ook de decibels.” Bos! opent zaterdag om 13 uur en om 1 uur sluit het festival af. Tickets kosten 42 euro. Meer info op www.wildewesten.be.

Siel Tallieu van Wilde Westen.

