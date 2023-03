Dimitri (52) en Ann (51) zoeken overnemer of partner voor hun Pacific Gym: “Er is nood aan verjonging”

Dimitri Buckhurst (52) en Ann Dehaeze (51) van Pacific Gym in Wevelgem zijn op zoek naar een overnemer voor hun zaak. Stoppen doen ze nog niet. “Maar met een overnemer of een extra partner willen we wel al anticiperen op de toekomst”, vertellen Dimitri en Ann. “We hebben geen opvolger en wij kunnen het niet blijven doen.”

“Eerst en vooral, we doen het nog altijd heel graag hé”, vertellen Dimitri Buckhurst en Ann Dehaeze van Pacific Gym in de Roterijstraat in Wevelgem. “Maar we zijn ondertussen allebei vijftigers en tijdens de coronaperiode hebben we ook nog eens echt kunnen proeven van het familieleven. We kunnen dit aan dit tempo ook niet blijven doen en het wordt stilaan tijd dat we ook eens aan onszelf denken. In 27 jaar tijd heb ik nooit drie weken na elkaar vakantie kunnen nemen. Onze dochter en onze zoon zitten allebei in een totaal andere branche en hebben geen ambities om de fitness verder te zetten.”

Pacific Gym in Wevelgem zoekt overnemers.

Persoonlijke aanpak

We hebben nog tal van ideeën die we zouden kunnen uitwerken, maar dan stellen we ons de vraag of wij die investeringen nog wel moeten doen. We hebben nood aan verjonging in de zaak. Een overnemer zou ideaal zijn, maar jonge mensen die willen fungeren als partner kan natuurlijk ook. We willen vooral anticiperen op de toekomst zodat de fitness, wat toch ons derde kindje is, verzekerd blijft.” Pacific Gym staat bekend om hun persoonlijke aanpak. “Hiermee maken we het verschil met de grote ketens”, vertelt Ann. “We geven ook persoonlijke begeleiding. Zo kunnen mensen met een beperking hier ook naar hartelust onder begeleiding sporten. We kennen al onze klanten, zij zijn geen nummer voor ons zoals ze dat wel vaak zijn bij de grote ketens.”

Pacific Gym in Wevelgem zoekt overnemers.

Dimitri begon met zijn fitness in de Roterijstraat in 1996. “Ik ben erg sportief ingesteld en wilde zelf iets uit de grond stampen. Ik dacht eerst aan een sportwinkel, maar uiteindelijk is het een fitnesscentrum geworden dat ik samen met een bevriende kinesist ben gestart. Dit gebouw waren vroeger oude schuren. Het draaide goed en we konden telkens een beetje uitbreiden.” Toen de partner van Dimitri in 2005 besloot om opnieuw zijn kinepraktijk op te starten, besloot Ann om haar werk op te geven en mee in de fitness te stappen. “Ik had ook nood aan een vrouwelijke touch. In 2007 hebben we de hele zaak grondig verbouwd.”

Pacific Gym in Wevelgem zoekt overnemers.

Het gebouw is 800 vierkante meter groot en ligt op een perceel van 2.500 vierkante meter. “Wie de zaak nog wil uitbreiden, kan dat dus zeker doen. Er is ook een tuin waar je buitenactiviteiten kan organiseren.” Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Dimitri en Ann via fitness@pacific-gym.be.

