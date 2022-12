Dieven aan de haal met… achterlicht van auto

Roeselare Nieuwe tarieven op recyclage­par­ken

Vanaf 2023 wijzigen enkele tarieven van de recyclageparken in Roeselare en Rumbeke. Kostprijs voor de aanvoer van asbestcement in zak stijgt van 165 euro per ton naar 200 euro per ton en ook het aanvoeren van zuiver vlak glas (vensterglas) wordt duurder: van 45 euro per ton naar 55 euro per ton. Daarnaast neemt de prijs van het aanvoeren van houtafval af. Vanaf volgend jaar betaal je hiervoor 75 in plaats van 85 euro per ton. Tot slot stijgt de prijs van een toegangsbadge van 5 naar 10 euro.

16 december