Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Trainer David Decock (SV Wevelgem City A) na de eerste nederlaag op WS Lauwe: “Jammer dat het hier is tijdens de derby”

Tijdens de derby op White Star Lauwe leed promovendus SV Wevelgem City A zondag zijn eerste nederlaag (2-1). “Jammer dat het hier is”, aldus trainer David Decock. “De eerste twintig minuten was het aan ons, waren we baas en kwamen voorop. We hadden alles in handen, maar waren nadien niet meer in staat om kansen te creëren.”

26 oktober