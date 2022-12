De Zwemkom ontvangt 100.000ste bezoeker

De Zwemkom opende de deuren in januari 2021. “We kenden een moeilijke start door corona en moest er bijvoorbeeld op voorhand gereserveerd worden”, zegt schepen van Sport Geert Breughe (CD&V). “Ook de recreatiezone ging pas open in juli vorig jaar. Toch mochten we in het eerste jaar 82.927 zwemmers ontvangen.” Dit jaar is de kaap van 100.000 gerond op woensdag 21 december. “Dit was bij aanvang altijd ons streefcijfer. We zijn tevreden dat we dit nu al halen. Het zwembad draait goed, dat is het voornaamste. De grootste stijging valt te noteren bij de individuele bezoekers. Dat aantal steeg van 35.233 zwemmers vorig jaar naar 46.588 zwemmers dit jaar. Dat zijn bezoekers die baantjes komen trekken of genieten van de recreatiezone. De overgrote meerderheid van de zwemmers zijn Wevelgemnaars, maar we zien ook veel mensen van buiten Wevelgem. Veel Lauwenaars vinden hun weg naar ons zwembad, maar bijvoorbeeld ook mensen uit Moeskroen.””