De zomer in Wevelgem start met optreden in de Kloostertuin

Het eerste optreden in de Kloostertuin is meteen een zomers feest met Orchestre International du Vetex. Zij brengen energieke live muziek. Het concert van zaterdag is gratis, maar je moet wel op voorhand reserveren. Volgende week woensdag 22 juni treedt Wim Claeys op met zijn theatervoorstelling Queens. Maar wie wil kan de Kloostertuin ook zelf kosteloos afhuren. “Let wel, privéfeestjes of commerciële activiteiten worden niet toegelaten”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V”. “Met de gemeente voorzien wij wel het meubilair, de elektriciteit en water.” De Kloostertuin biedt een sfeervolle buitenlocatie van 600 vierkante meter. Om de Kloostertuin kosteloos te kunnen gebruiken stuur je best een mailtje naar cultuurcentrum@wevelgem.be of bel je best naar 056 43 34 95.