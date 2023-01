De Vlashaard plaatst zonnepanelen op meer dan 500 sociale woningen

“Sociale huurders kunnen niet altijd investeren in zonne-energie, vaak omdat ze niet de financiële middelen hebben, maar ook omdat ze geen eigenaar zijn van de woning”, zegt voorzitter Chris Loovelt. “Met deze zonnepanelen te leggen verlagen we hun energiefactuur en helpen we de energiearmoede aan te pakken.. Dat we zo ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat, is natuurlijk mooi meegenomen.” Door deze investering zal De Vlashaard jaarlijks meer dan 900 ton CO 2 minder uitstoten. “De bewoners van sociale woningen met zonnepanelen, zowel beschermde als niet- beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25% lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief”, zegt directeur Karel Maddens. De huurders betalen aan De Vlashaard enkel voor de zonnestroom die zij verbruiken wanneer de zon schijnt.”