De oorlog, de energiecrisis, de Zillion en zelfs de kevertjes uit Bellewaerde vormen inspiratie op druk bezochte carnavalsstoet in Gullegem

WevelgemDe 49ste carnavalstoet lokte vanmiddag -traditiegetrouw- een massa volk naar Gullegem. Ook dit jaar waren er verschillende knipogen naar de actualiteit, met onder meer de Plus 13 werking die ten oorlog trok en De Gullewappers die tijdens deze energiecrisis dan maar zelf instaan voor hun energie. “Waarom we meedoen? De sfeer is altijd super, en daar willen we deel van uitmaken”, zegt Rune Deserano van Chiro Okido Gullegem.

Volledig scherm Carnavalstoet Gullegem: een massa volk kwam kijken vanmiddag. © Henk Deleu

Met 44 wagens vormt de carnavalstoet van Gullegem ook dit jaar weer de langste in onze ruime regio. Vooral eigen Gullegemse verenigingen geven vorm aan die stoet, maar elk jaar tekenen ook (carnavals)verenigingen van elders present. Zo kwamen de OVD Biertunnekes met hun Disco Fever-wagen vanuit Roeselare naar Gullegem, kwamen de vendeliers en wimpeliers van de KLJ Waregem vlaggenzwaaien en liepen ook de dames en heren van de carnavalsraad Staden mee met hun Venetiaanse wagen en die van de KLJ in Rumbeke met hun matrozenschip.

Vaste waarden D’Aperitievers zorgden ook dit keer weer voor een sterke wagen, met een ‘apero-ski’-act waarbij een reddingshelikopter zowaar de lucht in ging. De leden van KSA De Grietjes gingen voor het thema Elfenbos, en trokken daarom zelfs een ware boom met zich mee. KSA Arbeid Adelt had een hele mooie vikingboot gemaakt, de leden van BBC Gullegem kwamen langs in zeethema, net als Chiro Okido Gullegem. De Moaten hadden een Egyptisch monument bij, en De Losse Pols had een ware Harry Potter-trein in elkaar getimmerd. De Babes zorgden voor een kleurrijke input in de stoet, en de verkleedde witloofstronkjes van Drip#der.over en de omgekeerde outfit van De Tovenaars voor een glimlach in het publiek. “Waarom we meedoen? De sfeer is altijd super, en daar willen we deel van uitmaken”, zegt Rune Deserano van Chiro Okido Gullegem. “Met 85 leden doen we mee vandaag. We beginnen altijd in december al met denken en knutselen voor de stoet.”

Volledig scherm Zo brachten de brandweerlui van Gullegem het geweld tegen de politie in beeld. Enkele oproerkraaiers schopten het in hun act tot relletjes met de ordediensten. © Henk Deleu

“Het is de eerste keer dat we hier zijn”, zeggen Celine Hinnekens en Niels Kimpe uit Deerlijk. “Nu de kindjes helemaal mee zijn in het carnavalverhaal, leek het eens leuk om een échte stoet mee te maken.”

Ook dit jaar waren er verschillende knipogen naar de actualiteit. Zo brachten de brandweerlui van Gullegem het geweld tegen de politie in beeld. Enkele oproerkraaiers schopten het in hun act tot relletjes met de ordediensten. De Gullewappers hadden voor een wagen vol batterijen gezorgd om tijdens deze energiecrisis dan maar zelf in te staan voor hun energie. De Plus 13 werking trok dan weer ten oorlog, wél met het nummertje ‘Soldiers of Love’ en dus een duidelijke oproep om géén oorlog te voeren.

Volledig scherm De Plus 13 werking trok dan weer ten oorlog, wél met het nummertje ‘Soldiers of Love’ en dus een duidelijke oproep om géén oorlog te voeren. © Henk Deleu

De Klokketrekkers zorgden voor een ‘New Zillion’- wagen, een verwijzing naar de populaire Vlaamse film, en brachten het turbulente leven van Frank Verstraete in beeld op twee verschillende wagens. De Vlaamse serie Chantal kreeg ook even aandacht, net als de kevertjes van Bellewaerde die recent hun laatste ritje maakten. De Plus 30-vriendengroep had de roetsjbaan nagebouwd, en wist het publiek te amuseren in een leuk choreografietje. “Hoeveel werk we eraan hadden? Viel nog mee, hoor”, zegt Marijn Degrande. “Een dag of twee goed doordoen.”

Volledig scherm De Plus 30-vriendengroep had de roetsjbaan nagebouwd, en wist het publiek te amuseren in een leuk choreografietje. © Henk Deleu

Volledig scherm Alain, Pype en Devriese zorgden op facebook voor geruchten dat er een Okay naar Gullegem zou komen, maar door hun aanwezigheid op de stoet werd meteen duidelijk dat het een carnavalsgrapje betreft. © Henk Deleu

Een lokale insteek vormde de inspiratie voor De Kozens, die zich met Tetrisblokjes afvroegen of dat masterplan in Gullegem wel in elkaar zal vallen als een puzzel. Alain, Pype en Devriese zorgden op facebook voor geruchten dat er een Okay naar Gullegem zou komen, maar door hun aanwezigheid op de stoet werd meteen duidelijk dat het een carnavalsgrapje betreft. Dat je tijdens carnaval ook vooral de draak mag steken met jezelf, toonden onder meer schepenen Stijn Tant, Kevin Defieuw en Lobke Maes, die gehuld in een pamper meeliepen met een ‘baby spa’.

Volledig scherm Dat je tijdens carnaval ook vooral de draak mag steken met jezelf, toonden onder meer schepenen Stijn Tant, Kevin Defieuw en Lobke Maes, die gehuld in een pamper meeliepen met een ‘baby spa’. © Henk Deleu

“We zijn enorm tevreden”, zegt voorzitter Brecht Clauws van de Orde van de Vlaskapelle. “Het is moeilijk om een precies aantal te geven uiteraard, maar wij schatten dat er een 25.000 tot 30.000 bezoekers langs het parcours stonden. Dat is veruit de meest succesvolle editie sinds een lange tijd. Ook zijn we bijzonder trots op het aandeel Gullegemse wagens. Dat toont nog maar dat carnaval leeft in Gullegem. Wie zelf niet meeloopt in de stoet, staat te kijken.”

