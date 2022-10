De 21-jarige Britse piloot Jackson overleefde één vliegtuigcrash in WOII, de tweede had hij minder geluk. Nu heeft hij zijn eigen gedenkplaat op de Wevelgemse luchthaven

Op 26 augustus 1944 ontsnapte Jackson nog aan de dood, toen zijn vliegtuig, een Spitfire, werd neergehaald boven Rouen. “Hij dook toen onder op een boerderij bij Franse dames”, zegt Lothair Vanoverbeke van F.A.S. “Nadat de regio werd bevrijd door de Canadezen, belandde hij opnieuw bij het Royal Air Force om er terug deel te nemen aan operationele missies. Vanaf 27 september werd zijn squadron ingeschakeld om de streek rond Nijmegen in de gaten te houden. Dat was ook het geval de dag van zijn fatale vlucht op 29 september 1944.”

Een eerste missie bracht hij tot een goed einde, maar tijdens zijn tweede missie die dag kreeg zijn vliegtuig te kampen met technische problemen. “De motor viel uit. Hij probeerde nog veilig terug te keren naar basis in Wevelgem, maar hij slaagde daar net niet in. Hij raakte de top van een gebouw om daarna neer te storten op een vliegtuig en een tent. Bij die crash ontstond een grote vuurzee. Hij werd nog uit het wrak gehaald, maar hij overleef 4 uur later in een veldhospitaal aan zijn ernstige brandwonden.”

Afgelopen weekend werd een herdenkingsplaat ingehuldigd op de luchthaven, in aanwezigheid van Pamela Jackson, een nicht van de piloot, en haar partner Peter Belcher. “Het koppel maakt sinds jaar en dag eind september de oversteek om het graf van haar oom te groeten, in het CWGC-perk van de Kortrijkse Stedelijke begraafplaats Sint-Jan. Het is eigenlijk door hun bezoek aan ons F.A.S. museum, en de verhalen die ze er over hem verteld hebben, dat deze gedenkplaat er is gekomen.”