Cyclocross in Gullegem opnieuw een feest: “De modder hoort er nu eenmaal bij”

GullegemAl halverwege de zesde editie van de cyclocross in Gullegem was het duidelijk dat Wout van Aert op een overwinning afstevende. Dat de spanning er dan al een beetje uit was, belette het publiek niet er een feestje van te maken. “Het blijft een mooie organisatie.”

Het zag er lang naar uit dat de cyclocross in Gullegem relatief droog zou blijven, tot het voor de start van de mannen dan toch begon te regenen. In geen tijd werd het parcours in een modderpoel herschapen, maar dat deerde de toeschouwers weinig of niets. “Het hoort er nu eenmaal bij”, klonk het bij velen.

Pintje drinken

Een groep vrienden greep de Hexia Cross aan om het vrijgezellenfeest van Jens Crombez, die afkomstig is uit Houthulst, te vieren. “Met 17 maten zijn we gisterenavond (vrijdag, nvdr) van start gegaan in Brugge. Vandaag was de activiteit een bezoekje aan de cross in Gullegem”, zegt Gilles Verleye uit Izegem en schoonbroer van Jens. “We drinken een pintje drinken en amuseren ons, maar we zijn eigenlijk allemaal wel crossliefhebbers. Ik ga ook naar andere wedstrijden kijken, als het niet te ver is. Uiteraard niet altijd in dergelijke omstandigheden (lacht).”

Volledig scherm Een groepje vrienden vierden hun een vrijgezellenfeest op de cross. De gelukkige kwam verkleed als Jezus. © Henk Deleu

Bokswedstrijden

Een veel aangeklampte gast op de koers is Marino Punk uit Menen. De punker heeft niet veel met koers, uitgezonderd dat zijn schoonvader voormalig profwielrenner en koerscommentator José De Cauwer is. “Ik ben niet echt geïnteresseerd in de koers, maar ik speel wel graag mijn muziek op dergelijke plaatsen. Je ziet mij echter ook op het voetbal en zelfs op de bokswedstrijden. Mensen zijn hier om zich te ontspannen en appreciëren mij wel. Het klopt dat er wel enkelen al een pintje hebben gedronken, maar last heb ik daar niet van. Momenteel is het wel een beetje drassig en ik moet zorgen dat mijn accordeon niet nat wordt, want het instrument kan daar niet tegen.”

Volledig scherm Marino Punk is een graag geziene gast op sportwedstrijden. © Henk Deleu

Geoffrey Gilgemyn, zaakvoerder van GG Recup, een afvalverwerkingsbedrijf en containerverhuurder, is er al bij van in het begin. “Ik hielp nog mee om hier een parcours te bouwen, wat meteen heel wat werk was. Ondertussen ben ik nog altijd sponsor. Een echte koersliefhebber ben ik niet, maar het is fijn dat dit in Gullegem, de gemeente waar ik woon, kan plaatsvinden. Het is een evenement dat mooi groeide.”

Fenomenaal

Tussen de vele bezoekers ook enkele bekende Vlamingen en mediafiguren, zoals bijvoorbeeld geluidstechnicus Pascal Braeckman, die dit jaar de affiche sierde van de Hexia Cross Gullegem. Stephanie Planckaert, dochter van wielerheld Eddy Planckaert, vond het fantastisch. “Het was voor mij de eerste keer om het live mee te maken en dat is toch nog iets anders dan vanuit je zetel. De modder, de sensatie en de kracht die de renners uitstralen maakt het allemaal fenomenaal.”

Volledig scherm Pascal Braeckman prijkte dit jaar op de affiche van de cross en kwam zaterdag naar Gullegem. © Henk Deleu

