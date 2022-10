Cyberaanval zorgt voor computerproblemen bij woonzorgcentrum Sint-Camillus

Wervik Wervicq-Sud nodigt Wervikanen uit om Halloween te vieren

Ook over de grens in Wervicq-Sud vieren ze Halloween. De organisatoren nodigen op maandag 31 oktober van 18 tot 22 uur ook de families uit Wervik uit in het park van het kasteel Dalle-Dumont in de rue de Linselles.

23 oktober