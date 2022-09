Compleet verknipt. Dierenbeul knipt manen en staarten van paarden: “Dit zijn Arabische volbloeden, wie doet nu zoiets?”

Geknipt én heel lelijk

“Toen ik beter keek, zag ik dat er duidelijk in geknipt was, en heel lelijk. Ook haar staart was ineens ingekort tot aan de knieën. Toen ik verder keek, zag ik dat hetzelfde was gebeurd bij onze twee ruien die ook de nacht buiten hadden doorgebracht. Onze hengst, die de mooiste manen heeft, stond binnen. Gelukkig werd hij niet aangeraakt.” Ze is er het hart van in. “Dit zijn Arabische volbloeden. Onze oudste merrie moet volgend jaar een show lopen in het buitenland. Dan zijn de manen en de staart net van cruciaal belang. Het is maar te hopen dat haar manen en staart tegen dan terug gegroeid zijn, want dat duurt echt bijzonder lang.”