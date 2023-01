Chou-Fleur wint ‘Groene Pluim’ van Groen Wevelgem

Er waren drie kandidaten voor de Groene Pluim van Groen Wevelgem. Naast bioboerderij Chou - Fleur waren ook Elecosy en Natuurpunt genomineerd. Sinds vorig jaar is er met Chou - Fleur opnieuw een tweede bioboerderij in Wevelgem. Jannes Seynhaeve nam in de coronatijd een drastische beslissing. Hij liet zijn carrière bij Bioplanet en de Colruyt-groep achter zich en besloot om zelf bioboer te worden. Ondertussen kweekt hij in de Bieststraat een uitgebreid assortiment aan groenten die je kan kopen in de bijhorende winkel. Het behangpapierbedrijf Elecosy startte in 2013 met de import en verkoop van 100 procent natuurlijke, handgemaakte schrijfwaren uit olifantenpoep. Ze werken hiervoor samen met een fairtradebedrijf in Sri Lanka. Natuurpunt tenslotte realiseerde vorig jaar een aankoop van maar liefst 12,5 hectare grond rond de Lauwebrug om er een nieuw natuurgebied aan te planten. Na de stemming van de leden ging uiteindelijk bioboerderij Chou - Fleur met de Groene Pluim lopen. De partij Groen in Wevelgem deelt de Groene Pluim ondertussen al zo'n 15 jaar uit.