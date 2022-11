Celstraf met uitstel voor man (37) na vuistslag aan collega

Kortrijk PTI krijgt 1,35 miljoen euro Vlaamse steun voor nieuwbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) 1.622.467 euro in scholen in Kortrijk. Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) is de grootste slokop.

