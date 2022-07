Celstraf met uitstel voor arbeider voor na tik tegen de kaak van collega

Beide heren waren op 21 oktober vorig jaar aan de slag in een magazijn in Wevelgem. Ze kregen het aan de stok met elkaar over het stapelen van palletten in een loods. “Ik ging bij de chef toen hij plots binnen kwam en mij drie vuistslagen verkocht”, vertelde het slachtoffer tegen de rechter. “Mijn tanden waren uitgeslagen en ik was maandenlang arbeidsongeschikt.” Hij vroeg in totaal bijna 10.000 euro schadevergoeding. Nochtans ging het volgens beklaagde en zijn chef slechts om één lichte tik tegen de wang van de man. “Wat deze man hier allemaal komt beweren, zijn pertinente leugens”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke tijdens het proces. “Het verslag van zijn tandarts is duidelijk, zijn hele gebit is in een bijzonder slechte staat en gewoon rot. Dat hij nieuwe tanden heeft moeten laten steken heeft niets met die tik te maken. Cliënt werkt overigens al 11 jaar lang in het bedrijf en heeft een onberispelijke reputatie. Het slachtoffer daarentegen werd overgeplaatst naar de afdeling van mijn cliënt omdat hij op alle andere afdelingen ruzie maakte.” De rechter geloofde niet dat het slachtoffer zware slagen kreeg en veroordeelde de man tot een lichte straf met uitstel. Ook de schadevergoeding die hij aan het slachtoffer moet betalen blijft beperkt tot 500 euro morele schadevergoeding.