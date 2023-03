CD&V Wevelgem gaat inwoners bevragen: “Voelen wat er leeft richting verkiezingen in 2024”

Om de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar goed voor te bereiden, gaat CD&V Wevelgem de inwoners bevragen. “We doen dat met een korte vragenlijst op maat van elke deelgemeente”, zegt voorzitter Wilfried Vanneste. “Daarin peilen we naar de mening van onze inwoners. Hoe willen zij dat het beleid er de komende jaren gaat uitzien? Waar liggen de mensen wakker van? Wat moet er anders of is net goed en moet blijven zoals het is? We willen het graag weten van de mensen zelf.” De partij wil zich op deze manier beter kunnen voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. “De bevraging is volledig anoniem, neemt slechts vijf minuten in beslag en kan vlot online worden ingevuld via een smartphone of een computer. Maar ook mensen die liever op papier hun mening geven krijgen daartoe de kans.” Wie dat wil kan vanaf woensdag 15 maart de vragenlijst invullen. Je zal een link vinden op onder andere de Facebookpagina en de website van CD&V Wevelgem.