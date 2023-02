CC Guldenberg vertoont ‘Puss in Boots: The Last Wish’

Maandag start tweede fase heraanleg Overheule­straat

De eerste fase van de heraanleg van de Overheulestraat tussen de Berkenlaan en Clerck’s straat in Moorsele zit er bijna op. Maandag start fase twee op. De bijzonder ingrijpende werken gingen in januari vorig jaar van start en zijn nu ongeveer halfweg. Het is één van de grootste infrastructuurwerken tijdens deze legislatuur in Wevelgem.