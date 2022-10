CC Guldenberg vertoont Bosnische film ‘Quo Vadis, Aïda’

Menen Bib Menen krijgt als eerste bib in West-Vlaanderen het label ‘Autisme­vrien­de­lijk’

De bibliotheek in Menen heeft als eerste bib in West-Vlaanderen het label ‘Autismevriendelijk’ gekregen. “We werken met pictogrammen en je kan via een online formulier een persoonlijke rondleiding aanvragen”, vertelt bibliothecaris Tom Laureys.

11 oktober