Carnaval maakt zich op voor succesvolle jubileumeditie: “De knaldrang is groot, dat voelen we bij iedereen”

Gullegem maakt zich op voor de vijftigste keer carnaval. Een jubileumeditie die de carnavalisten niet nog eens wilden uitstellen. “Afgelasten zagen we echt niet meer zitten”, zegt Brecht Clauws, voorzitter van de Orde van de Vlaskapelle. “Daarom besloten we om enkele maanden op te schuiven. Daardoor komen we wel in het vaarwater van andere evenementen, maar we hebben eigenlijk nergens weerwerk gehad.” Het carnaval zal opnieuw 3 weken duren vanaf 22 april tot en met 6 mei. “Al zullen de activiteiten wel in een andere volgorde doorgaan zodat de gemeente logistiek niet in de problemen komt met andere evenementen.

Volledig scherm De sfeer zat er tijdens de vorige editie in 2019 goed in, dit jaar is de knaldrang ook erg groot © Maxime Petit

Recordeditie voor de stoet

Dat de Gullegemnaars na twee jaar coronapandemie snakken naar carnaval is duidelijk. “We gaan een recordeditie tegemoet van de stoet op 1 mei. We zitten nu al aan meer dan vijftig deelnemers, iedereen doet mee. De jeugdbewegingen, ook de brandweer die jaren niet heeft meegedaan doet nu toch opnieuw mee. Er is niemand in Gullegem die niemand kent die niet deelneemt. Het is duidelijk dat de knaldrang erg groot is, iedereen wil feesten.” Ook het Vlastival op 29 april met onder andere DJ Wout, Sven Ornelis en Jessy from the Mackenzie is met 1.000 tickets al zo goed als uitverkocht. “We zullen een aantal mensen moeten teleurstellen.”

Volledig scherm De drie kandidaten voor de prinsenverkiezing. Van links naar rechts: Tjörven Deschamps, Maxim Debrabandere en Dieter Desnouck © Alexander Haezebrouck

Prinsenverkiezing

Verder staat ook voor het eerst een darttoernooi op het programma. “De feesttent wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot de Ally Pally. Ook hier zijn de 64 plaatsen al bezet.” Ook de prinsenverkiezing beloofd opnieuw spektakel. Drie jonge Gullegemnaars zullen onder elkaar strijden om de titel. Het gaat om Maxim Debrabandere (25), Tjörven Deschamps (23) en Dieter Desnouck (30). Maxim probeert de jury te veroveren met hollandse hits, Tjörven hoopt 30 jaar na zijn pépé de titel te veroveren als The Greatest Showman en Dieter probeert het als Dietse de Viking.

Volledig scherm De carnavalstoet in Gullegem tijens een vorige editie © JVK

Carnaval in Gullegem begon in 1972 toen de plaatselijke volleybal- en basketbalclub een verkleedfuif organiseerden. Ze organisatie schrok van de bijzonder grote opkomst, en zo was carnaval in Gullegem geboren. “We zijn trots dat nu, vijftig jaar later, carnaval in Gullegem meer dan ooit leeft. Het zijn dé feesten van het jaar in Gullegem.”

Alle activiteiten op www.carnavalgullegem.be

Volledig scherm Verkiezing Prins Carnaval Gullegem tijdens een vorige editie © Maxime Petit