Camille Dhont (19) is dé ontdekking in de recentste hits van Regi: “In 2021 nieuwe reeks van #LikeMe én eigen plaat in het Nederlands”

Kortrijk “Camera’s doen inbrekers en vandalen twee keer nadenken”: sportcen­tra in Groot-Kort­rijk worden beter beveiligd

12:25 Sportcentra zijn in de late uurtjes soms het doelwit van vandalisme en inbraken. De stad plaatst daarom 29 camera’s, goed voor een kostprijs van 83.772,25 euro. SC Ter Biezen in Bissegem en SC Wembley in Heule komen als eerste aan de beurt. De meeste camera’s werken tegen het voorjaar van 2021. Alle zeven sportcentra in Kortrijk en deelgemeenten worden in de loop van 2021 beter beveiligd.