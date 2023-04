Buitenspeeldag in de Gulleboom in Gullegem.

Werkneem­ster L’Aureli (29) laat QR-code van patisserie op arm tatoeëren: “Nu kunnen we haar nooit ontslaan, zeker?”

Het gebeurde wellicht nog nooit in Vlaanderen: een personeelslid dat een QR-code op zichzelf laat tatoeëren, om mensen naar de site van de werkgever te lokken. En omdat de job gewoon zó leuk is. L’Aureli Servaege (29) van patisserie Geers in Kortrijk liet het maandagnamiddag doen. “Loyaler kan niet als werknemer”, glundert haar baas Jo Geers. Waarom liet L’Aureli zich tot zo'n prettig gestoord plan verleiden? En wat is de verrassing voor de eerste tien geluksvogels die de QR-code scannen?