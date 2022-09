Bromfietsster (17) gewond na botsing met auto in Wevelgem

MENEN/DADIZELE/GULLEGEM Ma­rie-José wordt honderd in Residentie Ma­rie-Astrid, ze is de betover­groot­moe­der van Nina

In woonzorgcentrum Residentie Marie-Astrid in de Kortrijkstraat in Menen vierde Marie-José Noppe haar honderdste verjaardag. De eeuwelinge woonde jarenlang in Dadizele. Ze werd geboren in Gullegem en is de moeder van twee dochters Paulette en Arlette.

1 september