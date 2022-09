Briefje achterlaten met gegevens volstaat niet voor politierechter: zelfstandige veroordeeld tot 4 maanden rijverbod

Het ongeval gebeurde vorig jaar in de nacht van 4 op 5 december, langs de Architect Vanhoornelaan in Moorsele. De zelfstandige reed er met zijn bestelwagen tegen een geparkeerde auto. Hij stapte uit, liet zijn bestelwagen achter met openstaande deuren en ging er vandoor. Toen hij even later werd gesnapt, bleek dat hij zowat 1 promille alcohol in het bloed had en dat zijn bestelwagen niet verzekerd was. “Ik heb nooit gevoeld dat ik een ongeval had en was niet van plan om vluchtmisdrijf te plegen”, verklaarde de man. “Dat ik geïntoxiceerd was, klopt. Vlak na mijn thuiskomst heb ik enkele gin-tonics gedronken.”