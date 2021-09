Brandweer ruimt spoor van kiezel en vloeibaar beton op drukke verbindingsas

Kortrijk Pieter De Cockelae­restraat in historisch hart twee weken dicht voor doorgaand verkeer

24 september De firma Beroofing werkt van woensdag 29 september tot en met vrijdag 15 oktober in de Pieter De Cockelaerestraat, in het historisch hart van Kortrijk. De Pieter De Cockelaerestraat is die periode en in die zone onderbroken.