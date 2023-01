Brandje bij dakwerken op bedrijfsgebouw al geblust voor aankomst brandweer

Roeselare Bakkerij­school MSKA zoekt oud-leerlingen

De bakkerijafdeling van het MSKA Roeselare is op zoek naar oud-leerlingen van de voorbije 30 jaar. “Zolang geef ik hier ondertussen bijna les”, vertelt initiatiefnemer Andy Vandenberghe. “Het zou heel leuk zijn om al die leerlingen van vroeger nog eens terug te zien tijdens een reünie. Een exacte datum hebben we hiervoor nog niet geprikt, we wachten eerst de reacties wat af, maar de opendeurdag is misschien wel een mogelijkheid.” Oud-leerlingen die open staan voor een reünie kunnen zich melden via https://www.facebook.com/bakkerijschool.

