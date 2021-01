West-Vlaming Philippe veilt 500 Matchbox-auto’s voor 75.000 euro: “Eén autootje alleen al bracht 10.000 euro op, een wereldrecord”

Kortrijk Alle 1.219 bewoners en medewer­kers van rusthuizen Zorg Kortrijk kregen eerste prik, campagne voor tweede prik start nu

28 januari Alle 1.219 bewoners, personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers van Sint-Jozef in Kortrijk, Ter Melle in Heule, Biezenheem in Bissegem, De Zon in Bellegem en De Weister in Aalbeke hebben hun eerste prik met het Pfizer-vaccin gekregen. Nu start de campagne voor de tweede prik. Die loopt tot en met 15 februari. “Er komt vanaf begin maart een versoepeling van de bezoekregeling. Niet vroeger, want het duurt minstens een week voor de bescherming van de tweede prik goed werkt”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a).