Na 18 jaar is er dit weekend opnieuw Gullegem Metal Fest: “Willen uitgroeien tot vaste waarde”

Veel leden van de huidige organisatie herinneren zich de laatste editie van Gullegem Metal Fest nog 18 jaar geleden. “Ik was daar ook bij”, vertelt Arne Vuylsteke. “Het was een klein festivalletje met één headliner en nog enkele groepjes. Kort daarna hield de organisatie het voor bekeken en zagen ze het niet meer zitten om het nog te organiseren. In Gullegem spraken metalfans wel vaker dat het festival moest terugkeren, maar dat werd nooit concreet. Tot twee groepjes metalfans elkaar in september toevallig tegen kwamen op de Miracle Metal Meeting in Deinze. Plannen werden gesmeed en meteen erna werd ook actie ondernomen.”

Metal Battle

Over de locatie hoefden ze uiteraard niet lang na te denken. “De Dwarsschuur was 18 jaar geleden geschikt, ook nu is deze locatie gewoon perfect. De klank binnen is ook bijzonder goed. We hebben het festival in een erg korte tijd moeten voorbereiden wat een hele uitdaging was, maar we zijn bijzonder tevreden over het resultaat. In totaal komen 11 groepen optreden. Van 9 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags is het festival gratis en houden drie bands een Metal Battle. De aanwezigen kunnen stemmen voor hun favoriet. Vanaf 12 uur start het eigenlijke festival. De optredens zijn binnen, buiten voorzien we de standjes met drank, merchandising en foodtrucks.”